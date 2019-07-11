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Депутат Артем Александров: «Преступление против Тамбова не имеет срока давности»
11 июля 2019
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Осенью 2017 года депутаты Тамбовской городской Думы дали добро на снос де-факто объекта культурного наследия по улице Советская, 107В. По сведению историков и краеведов это был один из самых старых, полностью сохранившихся домов в городе Тамбове, здание можно отнести к рубежу XVIII–XIX веков. Неравнодушные горожане до последнего боролись за памятник истории.
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области на основе отрицательных заключений экспертов отказалось включать здание в реестр объектов культурного наследия. Но как, оказалось, были не только отрицательные заключения.
Благодаря кропотливой работе Тамбовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры удалось заполучить положительное заключение об оценке историко-культурной ценности здания, которое было фактически сокрыто госорганом считает депутат городской Думы Артем Александров. Когда градозащитниками подали заявление в суд в связи с отказом признать дом имеющим признаки объекта наследия, то госорганом были предоставлены только отрицательные заключения экспертов.
В этом заключении эксперт рекомендует на основании историко-культурной ценности внести в список выявленных объектов наследия не только один дом, но и весь ансамбль комиссионерства-интендантства для проведения государственной историко-культурной экспертизы. По мнению эксперта, здание Тамбовского интендантства представляло значительную историко-архитектурную и градообразующую ценность.
«Выходит, что вместо сохранения объектов культурного наследия госорганы, органы местного самоуправления прикладывают немалые усилия, чтобы способствовать уничтожению памятников истории и культуры, то есть души города. Расцениваю подобные действия, как преступление против Тамбова, которое не имеет срока давности», - заявил депутат Артем Александров.
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