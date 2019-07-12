Родители: «Александр Валерьевич помогите, не сносите» Комментариев: 0



По информации администрации города здание детского сада требует капитального ремонта. Принято решение о его сносе и строительстве детского сада 12-ти групповой комплектности на 250 мест. На период строительства дети, посещающие 2 корпус детского сада №51 «Красная шапочка», будут переведены в 1 корпус детского сада (ул.Колхозная, д.93), а также в близлежащие детские сады.



При этом родители просили городских властей и губернатора области сохранить дошкольное образовательное учреждение. «Наше замечательное, теплое, уютное здание хотят снести. Официального разрешения ещё нет, а его уже начали разбирать (срезали все батареи). Помогите нам оставить наш садик! Там такие замечательные воспитатели и нянечки, детки их очень любят! Там отличные преподаватели, повора! Александр Валерьевич помогите, не сносите! Будем вам очень благодарны!!!», - писали весной родители детей. В Тамбовскую городскую Думу внесен проект решения о списании находящихся в муниципальной казне объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Рязанская, д.17, - сообщает сетевое издание «ПРАВО68» . Ранее городские власти заявили о сносе корпуса № 2 детского сада «Красная шапочка», а также и других объектов расположенных по данному адресу.По информации администрации города здание детского сада требует капитального ремонта. Принято решение о его сносе и строительстве детского сада 12-ти групповой комплектности на 250 мест. На период строительства дети, посещающие 2 корпус детского сада №51 «Красная шапочка», будут переведены в 1 корпус детского сада (ул.Колхозная, д.93), а также в близлежащие детские сады.При этом родители просили городских властей и губернатора области сохранить дошкольное образовательное учреждение. «Наше замечательное, теплое, уютное здание хотят снести. Официального разрешения ещё нет, а его уже начали разбирать (срезали все батареи). Помогите нам оставить наш садик! Там такие замечательные воспитатели и нянечки, детки их очень любят! Там отличные преподаватели, повора! Александр Валерьевич помогите, не сносите! Будем вам очень благодарны!!!», - писали весной родители детей.



