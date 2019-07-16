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В Тамбове столкнулось два пассажирских автобуса
Сегодня, 08:15
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Вчера днем в Тамбове на перекрестке улиц Базарная и Студенецкая Набережная в районе ТРЦ «Акварель» произошло ДТП - столкнулось два пассажирских автобуса, которые двигались по одному направлению, но не захотели уступать друг другу дорогу. К счастью обошлось без жертв, ущерб, причинённый транспортным средствам, оказался незначительным.
На этом участке ситуация усугубляется тем, что уже долгое время для общественного транспорта и грузовых машин перекрыт мост через Студенец, который планируют в ближайшее время ремонтировать.
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