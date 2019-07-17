Экстремизм или политическая борьба – дебаты на фоне заявления коммунистов Комментариев: 0



В своем обращении коммунисты призвали партийцев, и всех граждан готовится к решительным действиям, в том числе к акциям протеста за право называться человеком, отстоять страну и её будущее. «Отныне противостояние с действующей властью, изобличившей себя открыто как часть компрадорского олигархата, будет только усиливаться, а формы борьбы обостряться. Эта колониальная буржуазия не остановится ни перед чем для сохранения награбленного у народа богатства, для сохранения возможности дальнейшего, полного, окончательного и бесповоротного разорения нашей Родины, пойдя для этого на любые преступления против простого населения!», — отмечают в своем заявлении коммунисты.



Первый секретарь обкома Андрей Жидков пояснил

Депутат Артем Александров считает, что власти живут в параллельной реальности и не знают, как выживают простые люди. «Согласно данным статистики мы занимаем 79 место из 85 по размеру доходов населения в стране. Если средняя заработная плата по России составляет – 43 тыс. рублей, то в нашем регионе – 26 тыс. рублей и то для многих счастье получать такую зарплату. 34% населения батрачит за 15 тыс. рублей в месяц. Естественно будут расти протестные настроения, и мы обязаны возглавить этот протест», - считает Александров.



По мнению представителя центра политических исследований «Полярная звезда» заявление коммунистов не случайно, оно сделано на фоне роста протестных настроений среди населения связанных со снижением уровня жизни и обострением политической борьбы. «Мы прекрасно видим, что коммунистам второй год де-факто отказывают в согласовании протестных акций на центральных площадках города Тамбова и других муниципалитетов, пытаются привлечь активистов к административной ответственности, задерживают», - отмечает собеседник издания.



Иного мнения политолог Владимир Пеньков, который полагает, что «у ребят что-то перемкнуло»: «В Конституции РФ одними из противоправных деяний считаются призывы к насильственному свержению конституционного строя. Я не юрист, и мне сложно сказать, есть ли здесь подобный состав, поэтому лучше за комментариями обращаться в прокуратуру», - приводит слова «Ъ-Черноземье».



Медиаюрист Галина Арапова считает, что данное публичное заявление тамбовских коммунистов с призывами к различным формам активного противостояния власти может быть расценено как призыв к массовым беспорядкам. После вчерашнего заявления секретариата Тамбовского регионального отделения КПРФ, которое опубликовано на сайте партии, разгорелись нешуточные дебаты, одни эксперты обвиняют коммунистов в экстремизме, другие отмечают, что, несмотря на резкое заявление оно в рамках парадигмы политической борьбы.В своем обращении коммунисты призвали партийцев, и всех граждан готовится к решительным действиям, в том числе к акциям протеста за право называться человеком, отстоять страну и её будущее. «Отныне противостояние с действующей властью, изобличившей себя открыто как часть компрадорского олигархата, будет только усиливаться, а формы борьбы обостряться. Эта колониальная буржуазия не остановится ни перед чем для сохранения награбленного у народа богатства, для сохранения возможности дальнейшего, полного, окончательного и бесповоротного разорения нашей Родины, пойдя для этого на любые преступления против простого населения!», — отмечают в своем заявлении коммунисты.Первый секретарь обкома Андрей Жидков пояснил «Ъ-Черноземье» , что жесткая риторика связана с задержанием первого секретаря карачаево-черкесского рескома Кемала Бытдаева, а также «начавшимися репрессивными действиями в отношении многих наших товарищей».Депутат Артем Александров считает, что власти живут в параллельной реальности и не знают, как выживают простые люди. «Согласно данным статистики мы занимаем 79 место из 85 по размеру доходов населения в стране. Если средняя заработная плата по России составляет – 43 тыс. рублей, то в нашем регионе – 26 тыс. рублей и то для многих счастье получать такую зарплату. 34% населения батрачит за 15 тыс. рублей в месяц. Естественно будут расти протестные настроения, и мы обязаны возглавить этот протест», - считает Александров.По мнению представителя центра политических исследований «Полярная звезда» заявление коммунистов не случайно, оно сделано на фоне роста протестных настроений среди населения связанных со снижением уровня жизни и обострением политической борьбы. «Мы прекрасно видим, что коммунистам второй год де-факто отказывают в согласовании протестных акций на центральных площадках города Тамбова и других муниципалитетов, пытаются привлечь активистов к административной ответственности, задерживают», - отмечает собеседник издания.Иного мнения политолог Владимир Пеньков, который полагает, что «у ребят что-то перемкнуло»: «В Конституции РФ одними из противоправных деяний считаются призывы к насильственному свержению конституционного строя. Я не юрист, и мне сложно сказать, есть ли здесь подобный состав, поэтому лучше за комментариями обращаться в прокуратуру», - приводит слова «Ъ-Черноземье».Медиаюрист Галина Арапова считает, что данное публичное заявление тамбовских коммунистов с призывами к различным формам активного противостояния власти может быть расценено как призыв к массовым беспорядкам.



