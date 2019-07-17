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ФК «Тамбов» будет играть домашние матчи в Саранске
Стартовала продажа билетов на игру 3 тура РПЛ между ФК «Тамбов» и «Спартак». Пока в Тамбове не завершены ремонтные работы стадиона, домашние игры нашего футбольного клуба будут проходить на стадионах в других регионах, в том числе в городе Саранске. Цены на билеты начинаются от 200 рублей. Самые дороги обойдутся в 2500 рублей, а скайбоксы стоят 5000 рублей. При этом ветераны ВОВ могут получить билеты на игру бесплатно.
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Стартовала продажа билетов на игру 3 тура РПЛ между ФК «Тамбов» и «Спартак».
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