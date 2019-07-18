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Уголовное дело в отношении бывшего начальника жилнадзора будет передано в суд
Сегодня, 07:47
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Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления государственного жилищного надзора Тамбовской области, которого обвиняют в получение взятки через посредника. Согласно уголовному кодексу данное преступление наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности.
Согласно материалам предварительного расследования в течении двух лет, обвиняемый через своего знакомого, который был фиктивно трудоустроен в управляющей компании, ежемесячно получал денежные средства в качестве взятки за общее покровительство. Общая сумма полученных денежных средств составила более 680 тысяч рублей.
В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.
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