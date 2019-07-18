«Люди в Тамбове выживают» Комментариев: 0



С подобной постановкой вопроса согласны не все. Вот такая реакция горожан на опубликованную новость:



«Люди в Тамбове выживают. Ни нормальной работы и соответственно мизерные зарплаты. 20000 тысяч и уже радуются. Производств нет. Кругом магниты пятерочки и прочие сети. Город купи- продай», - пишет Наталья Ковалева.



«Я за закон, не выполнил обещанного, выплати всю зарплату которую платил тебе народ, а если проворовался конфискация имущества у всех членов семьи. Ездить на работу общественным транспортом чтобы людям в глаза смотрели и слышали, что люди говорят чем недовольны, чтобы видели как люди живут», - считает Вера Беркетова.



«Вот президент сказал, что к концу года доходы вырастут в два раза, но уже прошло полгода и что то мне не верится, да и так, я уверен что у меня на предприятии в два раза тоочно не повысят, за пять лет прибавка 1500р, да, тамбовщина может больше, сплошная утопия тут», - Илья Комаров.



По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова рядовые жители без всяких цифр понимают, что доходов хватает, чтобы свести концы с концами. «Достаточно съездить в любое село или деревню, чтобы погрузиться в настоящую жизнь, где часто царит безысходность, где нет возможностей себя реализовать, элементарно нет работы», - считает депутат.







Новость о том, что Тамбовская область в числе лидеров по уровню доходов населения, вызвала бурную дискуссию. По мнению администрации Тамбовской области на протяжении ряда лет доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в Тамбовской области остается ниже среднероссийского уровня. «Этому способствуют принимаемые меры по повышению доходов работающего населения и усиление мер социальной поддержки социально незащищенных слоев населения», - заявили региональные чиновники.С подобной постановкой вопроса согласны не все. Вот такая реакция горожан на опубликованную новость:«Люди в Тамбове выживают. Ни нормальной работы и соответственно мизерные зарплаты. 20000 тысяч и уже радуются. Производств нет. Кругом магниты пятерочки и прочие сети. Город купи- продай», - пишет Наталья Ковалева.«Я за закон, не выполнил обещанного, выплати всю зарплату которую платил тебе народ, а если проворовался конфискация имущества у всех членов семьи. Ездить на работу общественным транспортом чтобы людям в глаза смотрели и слышали, что люди говорят чем недовольны, чтобы видели как люди живут», - считает Вера Беркетова.«Вот президент сказал, что к концу года доходы вырастут в два раза, но уже прошло полгода и что то мне не верится, да и так, я уверен что у меня на предприятии в два раза тоочно не повысят, за пять лет прибавка 1500р, да, тамбовщина может больше, сплошная утопия тут», - Илья Комаров.По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова рядовые жители без всяких цифр понимают, что доходов хватает, чтобы свести концы с концами. «Достаточно съездить в любое село или деревню, чтобы погрузиться в настоящую жизнь, где часто царит безысходность, где нет возможностей себя реализовать, элементарно нет работы», - считает депутат.



