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Ветеран боевых действий в Сирии добивается улучшения жилищных условий

Сегодня, 08:46
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К главе администрации области обратился ветеран боевых действий, который проходил службу в Сирии по вопросу улучшения жилищных условий. На основании ст. 16 и ст. 23.2 Федерального Закона N5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах» он хотел быть включен в общий реестр на получение жилищного сертификата (единовременной субсидии) для приобретения жилого помещения.

Согласно ответу управления социальной защиты и семейной политики обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет нуждающихся в органах местного самоуправления до 01 января 2005 года, осуществляется путем предоставления социальной выплаты за счет средств федерального бюджета. Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий после 01.01.2005 обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии со статьей 52 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
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Ветеран боевых действий в Сирии добивается улучшения жилищных условий

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