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Под Тамбовом с размахом прошел военно-патриотический фестиваль «Воин России»
Сегодня, 18:52
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Сегодня на базе авиаклуба ДОСААФ в районе села Горелое прошел масштабный военно-патриотический фестиваль «Воин России». Организаторами фестиваля выступили центр спортивного и военно-патриотического воспитания молодёжи «БОРС», Союз десантников Тамбовской области, ДОСААФ России.
От имени губернатора член Совета Федерации Алексей Кондратьев поприветствовал участников фестиваля отметив, что инициаторами мероприятия стали ветеранские и молодёжные организации, а идею подхватили на уровне руководства ДОСААФ России и региональных властей.
Для всех участников организаторы приготовили насыщенную программу - выставку военной техники, показательные выступления, в том числе работу росгвардии по «ликвидации» группы «террористов», экскурсия по небу на самолёте. Мастерство владения боевыми искусствами продемонстрировали тамбовские спортивные клубы Сайха, Феникс, Борсек, Федерация Фудокан-карате, федерация Кунг-Фу и другие. На сцене выступили лучшие вокальные коллективы не только Тамбовской области, но и страны в целом.
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