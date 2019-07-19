Жители Никифоровского района - «Мы живем как в тайге» Комментариев: 0



«О нас совсем забыли наши месте власти, мы живет в селе Александровка Никифоровского района, у нас здесь вообще ни чего нет, у нас совсем нет сотовой звони, а детям в школе нужен электронный дневник, а интернета нет, пожалуйста можно нам поставить вышку сотовой связи, у нас совсем нет дороги. А налоги мы платим. У нас детей детского сада, можно же выделить в нашей местной школе один класс для дошкольных деток. У нас нет транспорта, мы живем как в тайге. Можно как то принять меры. Обращались к главе сельсовета реакции ни какой», - пишут местные жители (орфография-пунктуация и стиль авторов сохранен)



Ответ пока не поступил, село Александровка располагается в 40 километрах от города Тамбова. Жители села Александровка Никифоровского района Тамбовской области обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения.«О нас совсем забыли наши месте власти, мы живет в селе Александровка Никифоровского района, у нас здесь вообще ни чего нет, у нас совсем нет сотовой звони, а детям в школе нужен электронный дневник, а интернета нет, пожалуйста можно нам поставить вышку сотовой связи, у нас совсем нет дороги. А налоги мы платим. У нас детей детского сада, можно же выделить в нашей местной школе один класс для дошкольных деток. У нас нет транспорта, мы живем как в тайге. Можно как то принять меры. Обращались к главе сельсовета реакции ни какой», - пишут местные жители (орфография-пунктуация и стиль авторов сохранен)Ответ пока не поступил, село Александровка располагается в 40 километрах от города Тамбова.



