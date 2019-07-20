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ФК «Тамбов» в очередной раз проиграл
Сегодня, 08:30
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Во втором туре РПЛ футбольный клуб «Тамбов» сыграл с московским «Локомотивом», игра закончилась не в пользу нашей команды, со счетом 2:1. Несколько раз «Локомотив» пробивал по воротам Георги Шелия, однако голкипер тамбовчан забирал мяч, но все-таки два пропустили. Голы забили: Эдер, 31; Игнатьев, 33 - Костюков, 6. К слову в первом туре железнодорожники не сумели переиграть «Рубин».
В третьем туре, наша команда проведет домашний матч в городе Саранске с московским «Спартаком», на стадионе «Мордовия Арена».
Фото - fc-tambov.ru
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