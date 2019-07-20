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Дорогу на улице Колхозная капитально отремонтируют
Сегодня, 08:44
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В Тамбове на улице Колхозная дорожные службы приступили к укладке нижнего слоя асфальта в рамках национального проекта. На этом участке дороги реконструируют дорожное полотно, восстановят пешеходные тротуары, построят новые парковочные места.
В текущем году на ремонт дорог в рамках нацпроекта будет выделено 613 миллионов рублей из федерального бюджета, а также будут привлечены средства бюджета области.
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