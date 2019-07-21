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В Тамбовской области отремонтируют ряд плотин
Сегодня, 08:03
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В Тамбовской области в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» проводятся работы по капитальному ремонту плотин. В частности в Бондарском районе ведутся работы по ремонту гидротехнического сооружения на пруду Балка Першинская, выделено на работы почти 2 млн. рублей.
Кроме того, в текущем году капитально отремонтируют плотины в Моршанском и Тамбовском районах.
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