Министерство обороны пытается выселить на улицу экс-работников войсковой части Комментариев: 0



Требования к ответчикам однотипные, спорные жилые помещения находятся в собственности РФ и предоставляются лицам, которые связаны трудовыми отношениями с войсковой частью. Министерство обороны решило выселить не только трудоспособных граждан, но и стариков, одиноких женщин и других социально незащищенных лиц, у которых нет иного жилья.



Пожилая женщина вместе с мужем работал в воинской части, в настоящее время является получателем пенсии по старости, состоит на учете и признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Суд пришел к выводу, что недопустимо выселять на улицу пенсионера по старости.



В подобной ситуации многие другие семьи, в том числе с детьми. «Обращаюсь к Вам за помощью в жилищном плане. Мой младший сын - инвалид I группы. На сегодняшний момент мы всей семьёй проживаем в п. Первомайское (войсковая часть 14272) в служебном жилье. Пока я работаю в части, жильё числится за мной, однако с момента потери связи с Министерством Обороны РФ (увольнения), меня и мою семью выселят из квартиры. После выселения нам будет негде жить. Мой младший сын слабеет, в скором будущем мне придётся уйти из войсковой части, чтобы осуществлять уход за ним», - пишет губернатору Ярыгина Елена.



На обращение в адрес Александра Никитина поручили ответить администрации Знаменского района, ответ не утешительный: «К сожалению, на данный момент свободного муниципального жилья, пригодного для проживания, на территории района нет». Знаменский районный суд Тамбовской области продолжает рассматривать гражданские дела по искам Министерства обороны Российской Федерации о выселении из служебных помещений без предоставления другого жилья экс-работников войсковой части, - сообщает «ПРАВО68» . Речь идет о войсковой части 14272, которая располагается в пос. Знаменка-1 Тамбовской области.Требования к ответчикам однотипные, спорные жилые помещения находятся в собственности РФ и предоставляются лицам, которые связаны трудовыми отношениями с войсковой частью. Министерство обороны решило выселить не только трудоспособных граждан, но и стариков, одиноких женщин и других социально незащищенных лиц, у которых нет иного жилья.Пожилая женщина вместе с мужем работал в воинской части, в настоящее время является получателем пенсии по старости, состоит на учете и признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Суд пришел к выводу, что недопустимо выселять на улицу пенсионера по старости.В подобной ситуации многие другие семьи, в том числе с детьми. «Обращаюсь к Вам за помощью в жилищном плане. Мой младший сын - инвалид I группы. На сегодняшний момент мы всей семьёй проживаем в п. Первомайское (войсковая часть 14272) в служебном жилье. Пока я работаю в части, жильё числится за мной, однако с момента потери связи с Министерством Обороны РФ (увольнения), меня и мою семью выселят из квартиры. После выселения нам будет негде жить. Мой младший сын слабеет, в скором будущем мне придётся уйти из войсковой части, чтобы осуществлять уход за ним», - пишет губернатору Ярыгина Елена.На обращение в адрес Александра Никитина поручили ответить администрации Знаменского района, ответ не утешительный: «К сожалению, на данный момент свободного муниципального жилья, пригодного для проживания, на территории района нет».



