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В областной Думе журналистов обвинили в распространении недостоверной информации
Сегодня, 08:23
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На сайте Тамбовской областной Думы была опубликована информация за подписью руководителя фракции партии «Единая Россия» Валерия Петрова насчет организации платных парковок.
«После заседания комитета по бюджету, налогам и финансам, на котором проходило обсуждение проекта закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации дорожного движения на территории Тамбовской области», в СМИ появились материалы под заголовком: «Тамбовская областная Дума вводит платные парковки». Что само по себе является недостоверной информацией», - говорится в публикации.
По мнению единоросса проект закона регулирует организацию дорожного движения, в том числе вопрос введения платных парковок, но окончательное решение принимают органы местного самоуправления. Областная Дума не определяет конкретные места для парковок.
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