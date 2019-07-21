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В Тамбовском районе грузовик столкнулся с бензовозом
Сегодня, 08:34
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В Тамбовском районе на участке автомобильной дороги Р-22 «Каспий», у съезда на село, Стрельцы в понедельник вечером бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень, - сообщает ГУ МЧС.
В результате дорожно-транспортного происшествия грузовик перевернулся, рассыпав щебень, при этом розлива топлива не произошло.
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