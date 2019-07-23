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Внимание: в районе «Северного» автовокзала перекрыли для движения две полосы
Вчера, 09:41
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В Тамбове в районе «Северного» автовокзала закрыли для движения две полосы это вынужденная мера, связанная с ремонтными работами, которые проводит ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация». Как обещают, неудобства придётся потерпеть до 30 июля, при этом данный участок дороги стал вообще с трудом преодолимым для автомобилей и общественного транспорта.
Работы будут проводиться на распределительной сети, по результатам гидравлических испытаний выявлен участок трубопровода, требующий замены.
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