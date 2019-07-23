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На Тамбовскую область надвигается резкое похолодание
Вчера, 09:55
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В ближайшие дни Тамбовскую область ожидают неблагоприятные погодные явления, прошедшей ночью прошли грозы, местами сильные дожди, а на следующей неделе наш регион ожидает серьезное похолодание. Местами столбик термометра ночью опуститься ниже +10 градусов Цельсия.
Неблагоприятные погодные явления могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
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