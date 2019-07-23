По ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана проведена проверка Комментариев: 0



«Заявление регистратора поликлиники ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» по вопросу обязательности направления тела на вскрытие является некорректным. По данному факту администрацией указанной медицинской организации были приняты соответствующие меры», — отметила в ответе на запрос СМИ начальник управления здравоохранения области М.В. Лапочкина.



Напомним, что ветеран ВОВ, который умер от хронических заболеваний, наблюдался в ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн». Родственники в этот же день обратились в медицинское учреждение за получением медицинского свидетельства о смерти, но получили отказ, который был мотивирован тем, что свидетельство о смерти госпиталь выдает лишь по результатам вскрытия. На стойки регистрации сотрудник медучреждения пояснил следующее: «Справка с полиции обязательна, если полиция не выезжает, то дают обязательное направление на вскрытие… Мы тут вообще не к чему, понимаете? Направление дают на вскрытие полиция… Это все деньги, это не мы придумали, государство так делает… Есть такое постановление всех на вскрытие», аналогичную позицию занял дежурный врач.



Управлением здравоохранения нормативные акты, касающиеся обязательного направления тел на патологоанатомическое вскрытие, не издавались.



По результатам вскрытия ветерана была подтверждена причина смерти от заболевания. При этом родственники заплатили индивидуальному предпринимателю за услуги ритуального характера 10 200 руб. не считая перевозку умершего. Аналогичные ситуации с сотрудниками ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» уже возникали, когда они отказывали в выдачи свидетельств о смерти. Управление здравоохранения Тамбовской области на запрос сетевого издания «ПРАВО68» по ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана ВОВ в ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» сообщает, что была проведена проверка., — отметила в ответе на запрос СМИ начальник управления здравоохранения области М.В. Лапочкина.Напомним, что ветеран ВОВ, который умер от хронических заболеваний, наблюдался в ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн». Родственники в этот же день обратились в медицинское учреждение за получением медицинского свидетельства о смерти, но получили отказ, который был мотивирован тем, что свидетельство о смерти госпиталь выдает лишь по результатам вскрытия. На стойки регистрации сотрудник медучреждения пояснил следующее: «Справка с полиции обязательна, если полиция не выезжает, то дают обязательное направление на вскрытие… Мы тут вообще не к чему, понимаете? Направление дают на вскрытие полиция… Это все деньги, это не мы придумали, государство так делает… Есть такое постановление всех на вскрытие», аналогичную позицию занял дежурный врач.Управлением здравоохранения нормативные акты, касающиеся обязательного направления тел на патологоанатомическое вскрытие, не издавались.По результатам вскрытия ветерана была подтверждена причина смерти от заболевания. При этом родственники заплатили индивидуальному предпринимателю за услуги ритуального характера 10 200 руб. не считая перевозку умершего. Аналогичные ситуации с сотрудниками ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» уже возникали, когда они отказывали в выдачи свидетельств о смерти.



