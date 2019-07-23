Не уйдет ли стадион «Спартак» под землю? 0 Подготовительные работы для реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове завершены об этом сообщает ТАСС.

Споры между АО «ТСК» и ООО «КомЭк» продолжаются 0 Мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк» в пригороде города Тамбова может прекратить свою работу об этом заявили в компании. В качестве причины приводится нехватка оборотных средств из-за неплатежей регионального оператора по обращению с отходами, сумма долга составляет около 73,5 млн рублей.

Тамара Плетнева может стать сенатором 0 Депутат Липецкого законодательного собрания от КПРФ Сергей Токарев представил в избирательную комиссию Липецкой области документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Сергей Токарев также подал сведения о трех кандидатурах на должность сенатора в их числе депутат

По ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана проведена проверка 0 Управление здравоохранения Тамбовской области на запрос сетевого издания «ПРАВО68» по ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана ВОВ в ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» сообщает, что была проведена проверка.

На Тамбовскую область надвигается резкое похолодание 0 В ближайшие дни Тамбовскую область ожидают неблагоприятные погодные явления, прошедшей ночью прошли грозы, местами сильные дожди, а на следующей неделе наш регион ожидает серьезное похолодание.

Внимание: в районе «Северного» автовокзала перекрыли для движения две полосы 0 В Тамбове в районе «Северного» автовокзала закрыли для движения две полосы это вынужденная мера, связанная с ремонтными работами, которые проводит ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

Молодой мотоциклист разбился от наезда на арку усадьбы 0 На территории Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб.

В Тамбовском районе грузовик столкнулся с бензовозом 0 В Тамбовском районе на участке автомобильной дороги Р-22 «Каспий», у съезда на село, Стрельцы в понедельник вечером бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень, - сообщает ГУ МЧС.

В областной Думе журналистов обвинили в распространении недостоверной информации 0 На сайте Тамбовской областной Думы была опубликована информация за подписью руководителя фракции партии «Единая Россия» Валерия Петрова насчет организации платных парковок.

Министерство обороны пытается выселить на улицу экс-работников войсковой части 0 Знаменский районный суд Тамбовской области продолжает рассматривать гражданские дела по искам Министерства обороны Российской Федерации о выселении из служебных помещений без предоставления другого жилья экс-работников войсковой части, - сообщает издание «ПРАВО68».

В Тамбовской области отремонтируют ряд плотин 0 В Тамбовской области в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» проводятся работы по капитальному ремонту плотин.

Дорогу на улице Колхозная капитально отремонтируют 0 В Тамбове на улице Колхозная дорожные службы приступили к укладке нижнего слоя асфальта в рамках национального проекта.

ФК «Тамбов» в очередной раз проиграл 0 Во втором туре РПЛ футбольный клуб «Тамбов» сыграл с московским «Локомотивом», игра закончилась не в пользу нашей команды, со счетом 2:1.

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья? 0 Профессор Дмитрий Нечаев в своем Telegram канале высказал идею о том, что через 4-5 лет город Тамбов может стать столицей Черноземья, поскольку в регионе очень сильный губернатор Александр Никитин.

Жители Никифоровского района - «Мы живем как в тайге» 0 Жители села Александровка Никифоровского района Тамбовской области обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения.

«Мерзавцы планомерно уничтожают «Татарский вал» 0 Неравнодушные граждане продолжают бить тревогу насчет сохранения объекта культурного наследия федерального значения - Тамбовская сторожевая черта (Тамбовский вал Белгородской оборонительной линии), народное название – «Татарский вал».

Под Тамбовом с размахом прошел военно-патриотический фестиваль «Воин России» 0 Сегодня на базе авиаклуба ДОСААФ в районе села Горелое прошел масштабный военно-патриотический фестиваль «Воин России».

Ветеран боевых действий в Сирии добивается улучшения жилищных условий 0 К главе администрации области обратился ветеран боевых действий, который проходил службу в Сирии по вопросу улучшения жилищных условий.

«Люди в Тамбове выживают» 0 Новость о том, что Тамбовская область в числе лидеров по уровню доходов населения, вызвала бурную дискуссию.

В Тамбове сдан долгострой по ул. Интернациональная, 69а корп. 2 0 Введен в эксплуатацию дом 69а корпус 2 по улице Интернациональная в Тамбове, который должны были построить еще несколько лет назад.