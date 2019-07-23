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Споры между АО «ТСК» и ООО «КомЭк» продолжаются
Сегодня, 06:37
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Мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк» в пригороде города Тамбова может прекратить свою работу об этом заявили в компании. В качестве причины приводится нехватка оборотных средств из-за неплатежей регионального оператора по обращению с отходами, сумма долга составляет около 73,5 млн рублей.
В свою очередь пресс-служба АО «ТСК» заявила, что заявленная ООО «КомЭк» сумма долга указана с учётом не принятых по разногласиям объёмов. Разногласия связаны с тем, что ООО «КомЭк» требует оплачивать существенную часть привозимых оператором ТКО с контейнерных площадок как прочие отходы (смешанные), то есть по двойной стоимости. По информации «ТСК» просроченная задолженность перед ООО «КомЭк» составляет 25,9 млн рублей.
В данный момент спор хозяйствующих субъектов рассматривается в суде.
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