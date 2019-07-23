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Не уйдет ли стадион «Спартак» под землю?
Сегодня, 07:07
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Подготовительные работы для реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове завершены об этом сообщает ТАСС.
«Проблема в том, что под стадионом коллектор, в котором запрятана река Студенец, пустили русло по этому коллектору. Если ставить новую трибуну, то будет нагрузка на этот коллектор, никто на эту нагрузку не рассчитывал. Анализ коллектора показал, что коллектор выдержит», - информационное агентство приводит слова генерального директора ФК «Тамбова» Ольга Коновалова.
При этом эксперты в сфере строительства отмечают, что существует вероятность разрушения коллектора при чрезмерных на него нагрузках.
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