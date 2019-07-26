|
В Тамбове с 1 августа в очередной раз повысят тарифы
Вчера, 19:56
Комментариев: 0
Версия для печати
В городе Тамбове по требованию федеральной антимонопольной службы с 1 августа в очередной раз будут повышены тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2,08 рубля и 0,66 копеек, соответственно, и составят 23,14 рублей за кубометр холодной воды и 17,10 рубля за кубометр нечистот. Таким образом с начала года тарифы на водоснабжение в Тамбове выросли на 12%, водоотведение – на 6%. Соответственно в тарифе по горячему водоснабжению пересмотрен компонент «холодная вода» и установлен в вышеуказанном размере.
«Тарифы для АО «ТКС» ежегодно устанавливались в рамках утвержденных Правительством РФ индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, с июля 2019 года рост составил 2%. При этом расходы организации росли значительно выше индексов инфляции», - сообщает Управление по регулированию тарифов Тамбовской области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.