Регистрация Войти
Вход на сайт
За морем теплее, а на родине светлее.
Русская поговорка
Выбор редакции
 
 

Проезд в общественном транспорте подорожает почти на 30%

Тамара Плетнева может стать сенатором

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья?

При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублей

Военно-патриотический фестиваль «Воин России» ждет тебя

Женщина почти каждый день стреляет из пистолета со своего балкона

«Зенит» - «Тамбов» 2:1

Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы

За чертой бедности более 10% жителей Тамбовской области

В Тамбове в доме обрушились плиты перекрытия

Жители Тамбова: «Федеральные деньги расходуются бездумно и нецелесообразно»

За каждый штраф оператор получает – 243 рубля

» » Пчеловоды производят в 6 раз больше меда, чем потребляют жители области

Пчеловоды производят в 6 раз больше меда, чем потребляют жители области

Сегодня, 06:31
Комментариев: 0
Версия для печати
Пчеловоды производят в 6 раз больше меда, чем потребляют жители областиВ городском парке культуры и отдыха в Тамбове проходит ежегодная ярмарка меда, которая объединила пчеловодов со всех уголков нашей области. Около 40 палаток установлено на ярмарке, здесь вы можете найти по вкусу подходящий для вас мед - разнотравный, липовый, гречишный, подсолнечниковый.

Как отмечают пчеловоды самые вкусные и интересные сорта получаются от нектара белой акации и черного клена. В целом по информации Тамбовского общества пчеловодов в области производят в 6 раз больше меда, чем потребляют.

Фото: Дарья Шутова/ИА "Онлайн Тамбов.ру"
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове начинает свою работу ярмарка меда

В Тамбове открывается ярмарка меда

В Котовске прошла ярмарка меда

В Котовске пройдет медовая ярмарка

В Тамбове стартует ярмарка мёда

Пчеловоды ждут тамбовчан на ярмарке меда

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Экс-руководителя ООО «ТТК» будут судить

Сегодня, 17:23
0
В Октябрьский районный суд города Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» Николая Лазарева, которого обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса - ст.160 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.160 ч.4; ст.201 ч.1; ст.171 ч.2 п.б УК РФ, -

Не все обманутые дольщики по ул. Сенько, 9А получили квартиры

Сегодня, 07:58
0
«Губернатор Александр Никитин держит на личном контроле проблемы объектов незавершенного жилищного строительства. На Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. И сегодня в нем на один дом стало меньше – долгожданные ключи от квартир в доме

В Тамбове на два месяца перекроют движение под мостом у Ж/Д вокзала

Сегодня, 07:14
0
ОАО «РЖД» на следующей неделе приступит к ремонтным работам железнодорожного моста, который проходит над улицей Коммунальная.

Пчеловоды производят в 6 раз больше меда, чем потребляют жители области

Сегодня, 06:31
0
В городском парке культуры и отдыха в Тамбове проходит ежегодная ярмарка меда, которая объединила пчеловодов со всех уголков нашей области.

В Тамбове с 1 августа в очередной раз повысят тарифы

Вчера, 19:56
0
В городе Тамбове по требованию федеральной антимонопольной службы с 1 августа в третий раз будут повышены тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2 рубля и 60 копеек, соответственно, и составят 23,06 рублей за кубометр холодной воды и 17,04 рубля за кубометр нечистот.

Проезд в общественном транспорте подорожает почти на 30%

Вчера, 08:13
0
С 10 августа проезд в общественном транспорте в городе Тамбове подорожает практически на 30%, при наличном расчете нужно будет заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля), при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно.

Не уйдет ли стадион «Спартак» под землю?

26 июля 2019
0
Подготовительные работы для реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове завершены об этом сообщает ТАСС.

Споры между АО «ТСК» и ООО «КомЭк» продолжаются

26 июля 2019
0
Мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк» в пригороде города Тамбова может прекратить свою работу об этом заявили в компании. В качестве причины приводится нехватка оборотных средств из-за неплатежей регионального оператора по обращению с отходами, сумма долга составляет около 73,5 млн рублей.

Тамара Плетнева может стать сенатором

25 июля 2019
0
Депутат Липецкого законодательного собрания от КПРФ Сергей Токарев представил в избирательную комиссию Липецкой области документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Сергей Токарев также подал сведения о трех кандидатурах на должность сенатора в их числе депутат

По ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана проведена проверка

25 июля 2019
0
Управление здравоохранения Тамбовской области на запрос сетевого издания «ПРАВО68» по ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана ВОВ в ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» сообщает, что была проведена проверка.

На Тамбовскую область надвигается резкое похолодание

25 июля 2019
0
В ближайшие дни Тамбовскую область ожидают неблагоприятные погодные явления, прошедшей ночью прошли грозы, местами сильные дожди, а на следующей неделе наш регион ожидает серьезное похолодание.

Внимание: в районе «Северного» автовокзала перекрыли для движения две полосы

25 июля 2019
0
В Тамбове в районе «Северного» автовокзала закрыли для движения две полосы это вынужденная мера, связанная с ремонтными работами, которые проводит ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

Молодой мотоциклист разбился от наезда на арку усадьбы

23 июля 2019
0
На территории Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб.

В Тамбовском районе грузовик столкнулся с бензовозом

23 июля 2019
0
В Тамбовском районе на участке автомобильной дороги Р-22 «Каспий», у съезда на село, Стрельцы в понедельник вечером бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень, - сообщает ГУ МЧС.

В областной Думе журналистов обвинили в распространении недостоверной информации

23 июля 2019
0
На сайте Тамбовской областной Думы была опубликована информация за подписью руководителя фракции партии «Единая Россия» Валерия Петрова насчет организации платных парковок.

Министерство обороны пытается выселить на улицу экс-работников войсковой части

23 июля 2019
0
Знаменский районный суд Тамбовской области продолжает рассматривать гражданские дела по искам Министерства обороны Российской Федерации о выселении из служебных помещений без предоставления другого жилья экс-работников войсковой части, - сообщает издание «ПРАВО68».

В Тамбовской области отремонтируют ряд плотин

23 июля 2019
0
В Тамбовской области в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» проводятся работы по капитальному ремонту плотин.

Дорогу на улице Колхозная капитально отремонтируют

22 июля 2019
0
В Тамбове на улице Колхозная дорожные службы приступили к укладке нижнего слоя асфальта в рамках национального проекта.

ФК «Тамбов» в очередной раз проиграл

22 июля 2019
0
Во втором туре РПЛ футбольный клуб «Тамбов» сыграл с московским «Локомотивом», игра закончилась не в пользу нашей команды, со счетом 2:1.

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья?

22 июля 2019
0
Профессор Дмитрий Нечаев в своем Telegram канале высказал идею о том, что через 4-5 лет город Тамбов может стать столицей Черноземья, поскольку в регионе очень сильный губернатор Александр Никитин.

Жители Никифоровского района - «Мы живем как в тайге»

21 июля 2019
0
Жители села Александровка Никифоровского района Тамбовской области обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, коррупция, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги