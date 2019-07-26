Не все обманутые дольщики по ул. Сенько, 9А получили квартиры Комментариев: 0



Как оказалось не все обманутые дольщики стали счастливыми обладателями квартир. Работы на проблемном объекте по ул. Сенько, 9А в городе Тамбове были возобновлены в 2017 году за счет привлечения 120 миллионов рублей, в том числе средства от реализации свободных в объекте помещений, дополнительные взносы членов ЖСК. Дополнительный взнос членов ЖСК составил из расчета 7000,00 руб. за один кв.м. приобретаемой площади. С членами ЖСК «Сенько 9А» заключались договоры, предусматривающие внесение дополнительных денежных средств. К достройке была привлечена подрядная организация ООО «Первая строительная компания». Но не все дольщики, точнее уже члены ЖСК смогли оперативно внести данный взнос и остались без квартир.



«Мы с моим мужем были участниками долевого строительства по адресу Сенько 9А.На приобретение жилья была взята ипотека на сумму 1584880(один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей). Как Вам известно, застройщик был признан банкротом и в 2016 создано ЖСК, которым было принято решение о доплате в размере 7 тысяч рублей за квадратный метр, что составило в нашем случае 510000 (пятьсот десять тысяч рублей). На момент внесения денег такой суммы у нас не было, уже была ипотека, муж работал один, т.к.я находилась в декретном отпуске. В мае 2018 года на общем собрании нас исключили из ЖСК. К тому времени нам удалось собрать нужную сумму, о чем было сказано застройщику Антипкину И. В. по телефону, от которого последовал ответ, что наш вопрос рассмотрят на следующем собрании в августе. О дате и месте собрания нас не оповестили. В декабре на собрании, на котором мы присутствовали все проголосовали против… Нам платить ипотеку ещё 20 лет, каждый месяц по 12500 (двенадцать тысяч пятьсот рублей). Мы потеряли квартиру и деньги», - пишет на «Прямую линию» Александра Никитина обманутая дольщица.



От Управления государственного строительного надзора области поступил ответ следующего характера - в связи с Вашим бездействием из числа членов ЖСК «Сенько 9А» Вы были исключены за деньгами обращайтесь к председателю ЖСК.

Фото на превью – администрация Тамбовской области «Губернатор Александр Никитин держит на личном контроле проблемы объектов незавершенного жилищного строительства. На Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. И сегодня в нем на один дом стало меньше – долгожданные ключи от квартир в доме 9а по улице Сенько получили 48 семей», - официальное сообщение администрации Тамбовской области от 30.05.2019.Как оказалось не все обманутые дольщики стали счастливыми обладателями квартир. Работы на проблемном объекте по ул. Сенько, 9А в городе Тамбове были возобновлены в 2017 году за счет привлечения 120 миллионов рублей, в том числе средства от реализации свободных в объекте помещений, дополнительные взносы членов ЖСК. Дополнительный взнос членов ЖСК составил из расчета 7000,00 руб. за один кв.м. приобретаемой площади. С членами ЖСК «Сенько 9А» заключались договоры, предусматривающие внесение дополнительных денежных средств. К достройке была привлечена подрядная организация ООО «Первая строительная компания». Но не все дольщики, точнее уже члены ЖСК смогли оперативно внести данный взнос и остались без квартир.«Мы с моим мужем были участниками долевого строительства по адресу Сенько 9А.На приобретение жилья была взята ипотека на сумму 1584880(один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей). Как Вам известно, застройщик был признан банкротом и в 2016 создано ЖСК, которым было принято решение о доплате в размере 7 тысяч рублей за квадратный метр, что составило в нашем случае 510000 (пятьсот десять тысяч рублей). На момент внесения денег такой суммы у нас не было, уже была ипотека, муж работал один, т.к.я находилась в декретном отпуске. В мае 2018 года на общем собрании нас исключили из ЖСК. К тому времени нам удалось собрать нужную сумму, о чем было сказано застройщику Антипкину И. В. по телефону, от которого последовал ответ, что наш вопрос рассмотрят на следующем собрании в августе. О дате и месте собрания нас не оповестили. В декабре на собрании, на котором мы присутствовали все проголосовали против… Нам платить ипотеку ещё 20 лет, каждый месяц по 12500 (двенадцать тысяч пятьсот рублей). Мы потеряли квартиру и деньги», - пишет на «Прямую линию» Александра Никитина обманутая дольщица.От Управления государственного строительного надзора области поступил ответ следующего характера - в связи с Вашим бездействием из числа членов ЖСК «Сенько 9А» Вы были исключены за деньгами обращайтесь к председателю ЖСК.Фото на превью – администрация Тамбовской области



