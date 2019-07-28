Реальная и официальная заработная плата – цифры расходятся Комментариев: 0



В мониторинг входит в районе 30% работающего населения. На предложение депутата городской Думы Артема Александрова расширить масштабы учета рынка заработной платы поступил ответ, что это невозможно, поскольку в настоящее время статистические службы не осуществляют сплошной мониторинг. За бортом: работники малых предприятий – 47 тыс. человек, индивидуальные предприниматели – 8 тыс. человек и другие категории. По оценкам городских чиновников в сфере малых предприятий зарплата составляет в районе – 26 тыс. руб. в месяц.



«Можно взять финансовую сферу и государственное управление, среднемесячная зарплата выйдет в районе 44 тыс. руб., но разве эти цифры, как и приведенные администрацией города отражают реальную картину? Мы видим лишь фрагменты, наверное, это предпочтительнее для чиновников, поскольку у многих горожан зарплата менее 25 тыс. руб., и она будет ухудшать целевые показатели», — такого мнения придерживается депутат Артем Александров.



К слову депутат организовал в социальной сети «Вконтакте» опрос на этот счет, который показал, что лишь 20% принявших в нем участие получают зарплату более 35 тыс. рублей в месяц. Более половины респондентов зарабатывают от 15 до 30 тыс. рублей, а 25% менее 15 тыс. рублей в месяц.



«Естественно это не полноценное исследование, но и цифры приводимые чиновниками также далеки от реальности, что не правильно», — считает Артем Александров.



По данным центра «РИА Рейтинг» по размеру доходов на душу населения Тамбовская область в 2018 году заняла 79-е место из 85 регионов России. Доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составила 34% В администрации города Тамбова прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Первым вопросом были рассмотрены целевые показатели по среднемесячной зарплате в областном центре, в 2019 году она должна составить – 33,5 тыс. рублей.В мониторинг входит в районе 30% работающего населения. На предложение депутата городской Думы Артема Александрова расширить масштабы учета рынка заработной платы поступил ответ, что это невозможно, поскольку в настоящее время статистические службы не осуществляют сплошной мониторинг. За бортом: работники малых предприятий – 47 тыс. человек, индивидуальные предприниматели – 8 тыс. человек и другие категории. По оценкам городских чиновников в сфере малых предприятий зарплата составляет в районе – 26 тыс. руб. в месяц., — такого мнения придерживается депутат Артем Александров.К слову депутат организовал в социальной сети «Вконтакте» опрос на этот счет, который показал, что лишь 20% принявших в нем участие получают зарплату более 35 тыс. рублей в месяц. Более половины респондентов зарабатывают от 15 до 30 тыс. рублей, а 25% менее 15 тыс. рублей в месяц., — считает Артем Александров.По данным центра «РИА Рейтинг» по размеру доходов на душу населения Тамбовская область в 2018 году заняла 79-е место из 85 регионов России. Доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составила 34%



