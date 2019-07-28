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Суд оштрафовал женщину, которая плюнула ребенку в лицо и обозвала «шалавой»
Вынесено решение по иску прокуратуры по защите чести и достоинства ребенка, которого взрослая женщина оскорбила следующим образом. Сын жительницы Жердевского района играл на детской площадке, в один из моментов мать ребенка увидела, что ее чадо плачет. По словам ребенка в него плюнула игравшая здесь же девочка. Мать не растерялась и также плюнула в лицо обидчицы и обозвала «шалавой».
Суд привлек сердобольную мать к административной ответственности в виде штрафа в размере 1,5 тысяч рублей за оскорбление, унижение чести и достоинства ребенка.
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Вынесено решение по иску прокуратуры по защите чести и достоинства ребенка, которого взрослая женщина оскорбила следующим образом.
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