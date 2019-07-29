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В Тамбове грядет повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение

Сегодня, 08:51
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В Тамбове грядет повышение тарифов на водоснабжение и водоотведениеГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел рабочую встречу с руководством ГК «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым и председателем Совета директоров компании Григорием Теряном. Основной вопрос встречи – модернизация системы водоснабжения и водоотведения, АО «Тамбовские коммунальные системы» входят в группу компаний «РКС».

«Нужно определить план работы, объем инвестиций, отрегулировать тарифную составляющую» - сказал губернатор Александр
Никитин.

Пока что речь идет о краткосрочных перспективах на 2020 год, конкретные суммы инвестиций будут озвучены чуть позже, но подобные проекты повлекут за собой в будущем повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение.
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