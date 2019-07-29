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Правоохранительные органы дадут оценку действиям застройщика по строительству дома по ул. Коммунальная, 46
Сегодня, 15:04
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В 2018 г. по факту мошенничества при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Коммунальная, 46 было возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика ООО «Рони». Появляются новые подробности, связанные с уголовным делом по факту мошеннических действий в отношении обманутых дольщиков, речь идет о законности заключения договора обеспечения исполнения обязательств застройщика - «Элитстрой».
В некоторых договорах участия в долевом строительстве способом обеспечения исполнения обязательств застройщика является поручительство Банка «Возрождение». При этом согласно ответу из ПАО Банк «Возрождение» ЗАО «Элитстрой» (в настоящее время ООО «Элитстрой») не является клиентом ПАО Банк «Возрождение» и никакие виды гражданско-правовых договоров, в том числе поручительства банк с вышеуказанной компанией не заключал.
На обращение депутата Тамбовской городской Думы о возможном заключении фиктивного договора из УМВД России по Тамбовской области пришел ответ, что в рамках уголовного дела по факту мошеннических действий в отношении дольщиков будет дана оценка и рассматриваемым действиям застройщика.
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