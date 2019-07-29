Депутат Госдумы от Тамбовской области защищала «черного» риелтора Комментариев: 0



По информации издания, Матфей Киселевич был осужден на восемь лет колонии за то, что через подставные лица переписывал на себя квартиры в центре Москвы, освободился досрочно в 2012-м. Он поменял свою фамилию на Эрман и вернулся к преступной деятельности, при этом стал помощником на общественных началах депутата Государственной Думы РФ Тамары Плетневой, которая представляет и Тамбовскую область.



В настоящее время Эрман находится под домашним арестом. По данным источника издания, Тамара Плетнева звонила следователям и пыталась заступиться за Эрмана со словами о том, что он достойный человек, а в 2018 году писала депутатский запрос о «ненадлежащем рассмотрении уголовного дела».



Журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю главы КПРФ Геннадия Зюганова Александру Ющенко, который пояснил следующее: «С Зюгановым он не работал. В любом случае, был он судим или не был, что бы там ни было — бросать тень на партию он не может, ведь он не работает с партией. Он работает с Тамарой Плетнёвой».



О преступной деятельности Матфея Эрмана в течение десяти лет писала, журналист МК Ольга Богуславская, которая посвятила ему серию репортажей «Рабы Арбата». Журналисты федерального издания news .ru провели расследование и выяснили, что черный риелтор, который переписывал на себя чужие квартиры в центре Москвы, работал помощником депутатов Госдумы, в том числе от Тамбовской области.По информации издания, Матфей Киселевич был осужден на восемь лет колонии за то, что через подставные лица переписывал на себя квартиры в центре Москвы, освободился досрочно в 2012-м. Он поменял свою фамилию на Эрман и вернулся к преступной деятельности, при этом стал помощником на общественных началах депутата Государственной Думы РФ Тамары Плетневой, которая представляет и Тамбовскую область.В настоящее время Эрман находится под домашним арестом. По данным источника издания, Тамара Плетнева звонила следователям и пыталась заступиться за Эрмана со словами о том, что он достойный человек, а в 2018 году писала депутатский запрос о «ненадлежащем рассмотрении уголовного дела».Журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю главы КПРФ Геннадия Зюганова Александру Ющенко, который пояснил следующее: «С Зюгановым он не работал. В любом случае, был он судим или не был, что бы там ни было — бросать тень на партию он не может, ведь он не работает с партией. Он работает с Тамарой Плетнёвой».О преступной деятельности Матфея Эрмана в течение десяти лет писала, журналист МК Ольга Богуславская, которая посвятила ему серию репортажей «Рабы Арбата».



