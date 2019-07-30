Депутаты заявили о формализме в работе отдельных сотрудников полиции 0 На заседании гордумы депутаты заслушали отчет начальника УМВД России по городу Тамбову Владислава Краснослободцева о деятельности подразделения за первое полугодие 2019 года.

В Тамбове «Шевроле Нива» перевернулась на пешеходном переходе 0 В районе стадиона «Спартак» по ул. Советская в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения автомобиль «Шевроле Нива» перевернулся прямо на пешеходном переходе.

Для Тамбова закупят 15 автобусов за 322,7 млн рублей 0 Тамбовская городская Дума согласовала МБУ «Пассажирские перевозки» крупную сделку по финансовой аренде движимого имущества – автобусов, работающих на газомоторном топливе, в количестве 15 единиц за 322,7 млн рублей.

Депутат Госдумы от Тамбовской области защищала «черного» риелтора 0 Журналисты федерального издания news.ru провели расследование и выяснили, что черный риелтор, который переписывал на себя чужие квартиры в центре Москвы, работал помощником депутатов Госдумы, в том числе от Тамбовской области.

Правоохранительные органы дадут оценку действиям застройщика по строительству дома по ул. Коммунальная, 46 0 В 2018 г. по факту мошенничества при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Коммунальная, 46 было возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика ООО «Рони». Появляются новые подробности, связанные с уголовным делом по факту мошеннических действий в отношении обманутых дольщиков, речь

Военного обвиняют в подготовке к совершению теракта 0 Тамбовский военный гарнизонный арестовал по подозрению в подготовке теракта сержанта Егора Метлина, который проходил службу по контракту в войсковой части 77977, - сообщает «Медиазона».

В Тамбове грядет повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел рабочую встречу с руководством ГК «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым и председателем Совета директоров компании Григорием Теряном.

В районе стадиона «Динамо» в Тамбове воздвигнут дом молитвы 0 Вчера в Тамбове митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий при участи руководства УМВД Российской Федерации по Тамбовской области осветил закладной крест в основание часовни около стадиона «Динамо».

Жители юга Тамбова на некоторое время останутся без воды 0 Жители южной части города Тамбова, в том числе проживающие в районе МЖК, на улицах: Октябрьская, Астраханская, Андреевская и ряд других с 23:00 2 августа до 6 часов утра 3 августа останутся без холодного водоснабжения.

Многодетная семья из восьми человек отравилась грибами 0 В Тамбовской области госпитализирована многодетная семья из восьми человека, которая отравилась грибами.

На месте пожара в Тамбове обнаружено тело неизвестного 0 В Тамбове ночью на переулке Академика Боткина произошел пожар, на месте происшествия обнаружено тело неизвестного, - сообщает портал lifetambov. ru.

Тамбовская область оказалась во власти арктического холода 0 В Тамбовской области в ближайшее время будет настоящая осенняя погода - днем до 15-20 градусов тепла, а ночью не более 8 градусов.

Суд оштрафовал женщину, которая плюнула ребенку в лицо и обозвала «шалавой» 0 Вынесено решение по иску прокуратуры по защите чести и достоинства ребенка, которого взрослая женщина оскорбила следующим образом.

Реальная и официальная заработная плата – цифры расходятся 0 В администрации города Тамбова прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Первым вопросом были рассмотрены целевые показатели по среднемесячной зарплате в областном центре, в 2019 году она должна составить – 33,5 тыс. рублей.

Экс-руководителя ООО «ТТК» будут судить 0 В Октябрьский районный суд города Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» Николая Лазарева, которого обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса - ст.160 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.160 ч.4; ст.201 ч.1; ст.171 ч.2 п.б УК РФ, -

Не все обманутые дольщики по ул. Сенько, 9А получили квартиры 0 «Губернатор Александр Никитин держит на личном контроле проблемы объектов незавершенного жилищного строительства. На Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. И сегодня в нем на один дом стало меньше – долгожданные ключи от квартир в доме

В Тамбове на два месяца перекроют движение под мостом у Ж/Д вокзала 0 ОАО «РЖД» на следующей неделе приступит к ремонтным работам железнодорожного моста, который проходит над улицей Коммунальная.

Пчеловоды производят в 6 раз больше меда, чем потребляют жители области 0 В городском парке культуры и отдыха в Тамбове проходит ежегодная ярмарка меда, которая объединила пчеловодов со всех уголков нашей области.

В Тамбове с 1 августа в очередной раз повысят тарифы 0 В городе Тамбове по требованию федеральной антимонопольной службы с 1 августа в третий раз будут повышены тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2 рубля и 60 копеек, соответственно, и составят 23,06 рублей за кубометр холодной воды и 17,04 рубля за кубометр нечистот.

Проезд в общественном транспорте при наличной оплате подорожает почти на 30% 0 С 10 августа проезд в общественном транспорте в городе Тамбове подорожает практически на 30%, при наличном расчете нужно будет заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля), при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно.