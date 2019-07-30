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Для Тамбова закупят 15 автобусов за 322,7 млн рублей
Сегодня, 08:42
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Тамбовская городская Дума согласовала МБУ «Пассажирские перевозки» крупную сделку по финансовой аренде движимого имущества – автобусов, работающих на газомоторном топливе, в количестве 15 единиц за 322,7 млн рублей (основная доля средств поступит из бюджета области). В пояснительной записке говорится, что такая сделка необходима для развития муниципального транспорта и увеличения объема пассажирских перевозок.
В тоже время на вопрос депутата Артема Александрова кому в конечном итоге достанутся автобусы, представитель администрации города не мог конкретно ответить, не исключено, что транспортные средства отойдут частному перевозчику, а не муниципальному предприятию. Данный вид автобусов экономит затраты на горюче-смазочные материалы до 50%.
В настоящее время МУП «Тамбовгортранс» балансирует на гране банкротства и поступает информация, что существуют проблемы связанные с ремонтом газомоторных автобусов из-за нехватки запасных частей и денежных средств.
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