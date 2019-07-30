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Депутаты заявили о формализме в работе отдельных сотрудников полиции
Сегодня, 09:07
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На заседании гордумы депутаты заслушали отчет начальника УМВД России по городу Тамбову Владислава Краснослободцева о деятельности подразделения за первое полугодие 2019 года. За отчетный период произошел незначительный рост зарегистрированных преступлений. Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 307 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В Тамбове продолжает работу аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», он объединяет 260 камер видеонаблюдения, 61 из камера расположена во дворах. С помощью АПК раскрыто за эти шесть месяцев 119 преступлений.
При этом депутаты обратили внимание на формализм в работе отдельных сотрудников полиции. «Очень много формализма. Я про обращения граждан, общественников и организаций. Ответ всегда: «У нас не хватает людей: участковых, специалистов, сотрудников». Но и область, и город стараются отдать всё, что можно. Поэтому просьба: внимательнее работать с обращениями», - заявил Владимир Сергеев.
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