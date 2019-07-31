В Тамбове пройдет пикет против резкого роста стоимости проезда Комментариев: 0



С 10 августа 2019 г. рост стоимости проезда в общественном транспорте в Тамбове при наличной оплате достигнет - 30% при безналичной оплате – 17%. «Принятое на региональном уровне решение проходило без общественных обсуждений, что само по себе не правильно. Для понимания картины с 2012 года плата за проезд в городе увеличилась с 9 до 22 рублей. В тоже время качество услуг с годами не возрастает, в отличие от стоимости проезда», - считает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров.



Кроме того с 1 августа произошло новое повышение тарифов на воду и водоотведение на 12% и 6%. 6 августа в 18.00 тамбовские коммунисты в Рассказовском сквере планируют провести пикет против роста стоимости проезда в общественном транспорте и тарифов на услуги ЖКХ.С 10 августа 2019 г. рост стоимости проезда в общественном транспорте в Тамбове при наличной оплате достигнет - 30% при безналичной оплате – 17%. «Принятое на региональном уровне решение проходило без общественных обсуждений, что само по себе не правильно. Для понимания картины с 2012 года плата за проезд в городе увеличилась с 9 до 22 рублей. В тоже время качество услуг с годами не возрастает, в отличие от стоимости проезда», - считает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров.Кроме того с 1 августа произошло новое повышение тарифов на воду и водоотведение на 12% и 6%.



