«Зарплаты у людей не растут, а каком повышении проезда может идти речь?»

Горожане требуют остановить рост платы за проезд 0 День ото дня растут протестные настроения среди жителей города Тамбова, которые требуют не допустить резкого роста платы за проезд. На 6 августа на 18.00 в Рассказовском сквере запланирована акция протеста против данного решения, принятого на уровне администрации области.

Земельный участок, где планировали построить «Олимпийский» бассейн продали за 3 млн. рублей 0 Появляются новые подробности, связанные с земельным участком по ул. Мичуринская, 211Б, где должны были построить «Олимпийский» бассейн с дорожками на 50 метров, трибунами на 500 мест и малой ванной для обучения детей навыками плавания.

В Тамбове пройдет пикет против резкого роста стоимости проезда 0 6 августа в 18.00 тамбовские коммунисты в Рассказовском сквере планируют провести пикет против роста стоимости проезда в общественном транспорте и тарифов на услуги ЖКХ.

Жители Мичуринска: «На 4 этаж забрался кот, загрыз и съел попугая и хомячков» 0 Беда не приходит одна, жителей города Мичуринска донимают не только бродячие собаки, но и кошки, которые нападают на людей и убивают домашних животных. По словам местных жителей, животные атакуют дом №80 на улице Октябрьская.

6,22 млрд рублей направят на ремонт дорог в Тамбовской области 0 Росавтодор направит на ремонт автомобильных дорог в Тамбовской области 6,22 млрд рублей за счет этих средств будет отремонтировано – 73 км.

Следователи проводят проверку по фактам нападения собак на жителей Мичуринска 0 В настоящее время следователи СУ СКР по Тамбовской области проводят проверку по фактам нападения безнадзорных собак на жителей Мичуринска.

Депутаты заявили о формализме в работе отдельных сотрудников полиции 0 На заседании гордумы депутаты заслушали отчет начальника УМВД России по городу Тамбову Владислава Краснослободцева о деятельности подразделения за первое полугодие 2019 года.

В Тамбове «Шевроле Нива» перевернулась на пешеходном переходе 0 В районе стадиона «Спартак» по ул. Советская в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения автомобиль «Шевроле Нива» перевернулся прямо на пешеходном переходе.

Для Тамбова закупят 15 автобусов за 322,7 млн рублей 0 Тамбовская городская Дума согласовала МБУ «Пассажирские перевозки» крупную сделку по финансовой аренде движимого имущества – автобусов, работающих на газомоторном топливе, в количестве 15 единиц за 322,7 млн рублей.

Депутат Госдумы от Тамбовской области защищала «черного» риелтора 0 Журналисты федерального издания news.ru провели расследование и выяснили, что черный риелтор, который переписывал на себя чужие квартиры в центре Москвы, работал помощником депутатов Госдумы, в том числе от Тамбовской области.

Правоохранительные органы дадут оценку действиям застройщика по строительству дома по ул. Коммунальная, 46 0 В 2018 г. по факту мошенничества при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Коммунальная, 46 было возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика ООО «Рони». Появляются новые подробности, связанные с уголовным делом по факту мошеннических действий в отношении обманутых дольщиков, речь

Военного обвиняют в подготовке к совершению теракта 0 Тамбовский военный гарнизонный арестовал по подозрению в подготовке теракта сержанта Егора Метлина, который проходил службу по контракту в войсковой части 77977, - сообщает «Медиазона».

В Тамбове грядет повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел рабочую встречу с руководством ГК «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым и председателем Совета директоров компании Григорием Теряном.

В районе стадиона «Динамо» в Тамбове воздвигнут дом молитвы 0 Вчера в Тамбове митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий при участи руководства УМВД Российской Федерации по Тамбовской области осветил закладной крест в основание часовни около стадиона «Динамо».

Жители юга Тамбова на некоторое время останутся без воды 0 Жители южной части города Тамбова, в том числе проживающие в районе МЖК, на улицах: Октябрьская, Астраханская, Андреевская и ряд других с 23:00 2 августа до 6 часов утра 3 августа останутся без холодного водоснабжения.

Многодетная семья из восьми человек отравилась грибами 0 В Тамбовской области госпитализирована многодетная семья из восьми человека, которая отравилась грибами.

На месте пожара в Тамбове обнаружено тело неизвестного 0 В Тамбове ночью на переулке Академика Боткина произошел пожар, на месте происшествия обнаружено тело неизвестного, - сообщает портал lifetambov. ru.