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«Зарплаты у людей не растут, а каком повышении проезда может идти речь?»
Сегодня, 06:55
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Продолжаются бурные обсуждения связанные с ростом платы за проезд в общественном транспорте в городе Тамбове. С 10 августа 2019 г. рост стоимости проезда в общественном транспорте в Тамбове при наличной оплате достигнет - 30% при безналичной оплате – 17%. В этой связи Тамбовские коммунисты приглашают жителей города 6 августа в 18.00 принять участие в пикете против роста стоимости проезда в общественном транспорте и тарифов на услуги ЖКХ, акция состоится в Рассказовском сквере.
По мнению жителей города нет оснований для резкого роста тарифов. «На создавали всяких компаний, так называемых «предпринимателей» и сосут с народа деньги. Надо вернуть государственный транспорт и всё будет в ажуре», - пишет sharov.cost.
«Повышение стоимости проезда сильнее ударит по самим перевозчикам, чем по пассажирам. Но понимают это единицы», - считает Владимир Сайного.
«Зарплаты у людей не растут, а каком повышении проезда может идти речь», - недоумевает Максим Телегин.
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