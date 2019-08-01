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Вокзал «Мичуринск-Воронежский» ожидает масштабный ремонт

Сегодня, 07:25
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Вокзал «Мичуринск-Воронежский» ожидает масштабный ремонт Завтра железнодорожники отметят свой профессиональный праздник. За последние годы в Тамбовской области были реконструированы железнодорожные вокзалы в Мордовском и Никифоровском районах, Мичуринске, Кочетовке и в городе Кирсанове. В перспективе — масштабный ремонт железнодорожного вокзала станции «Мичуринск-Воронежский».

Успешно работают промышленные предприятия связанные с системой РЖД. Объемы производства мичуринского завода «Милорем» растут высокими темпами и составляют более 130%. В первом полугодии объемы производства на ТВРЗ превысили 3,3 млрд. рублей.
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