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Родители: «Окна старые, освещение никакое, в подвалах наверное и то светлее чем в школе»
Техническое состояние многих образовательных учреждений в Тамбовской области оставляет желать лучшего, в том числе в городе Тамбове. Родители учеников школы № 26, расположенной по адресу: г. Тамбов, ул. С.Лазо, 18 обратились с коллективным заявлением к главе администрации области Александру Никитину.
«Убедительно просим Вас обратить внимание на нашу всеми забытую школу. Если на нее посмотреть, то должно быть стыдно, что школа, которая находится в городе выглядит хуже, чем в деревнях. В СССР, наверное, и то лучше были, чем сейчас, в то время, когда почему-то везде делают современный ремонт, о нас и не вспоминают. Окна старые, освещение никакое, в подвалах наверное и то светлее чем в школе, особенно в холле, полы наверное не менялись со дня постройки школы, школьный стадион вообще ужасный, ведь у нас Тамбовщина за спорт, а где детям заниматься спортом, когда у нас нет ни нормальных детских площадок, ни спортивных площадок, можно нам хотя бы сделать стадион как у школы №30», - пишут родители.
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