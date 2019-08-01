Земельный участок, где планировали построить «Олимпийский» бассейн продали за 3 млн. рублей Комментариев: 0



Земельный участок площадью 8 496 кв.м. был продан физическому лицу в конце ноября 2016 года без проведения торгов, так как на земельном участке возвели мини-бассейн, цена выкупа была рассчитана в размере 4,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка, — сообщает администрация города Тамбова на запрос сетевого издания



Строительство плавательного бассейна в микрорайоне «Московский» было предусмотрено адресной инвестиционной программой Тамбова на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов. Для реализации проекта предварительно было согласовано место размещения объекта и утвержден акт выбора земельного участка. Для реализации проекта необходимо было включение его в федеральные программы. Ранее городские чиновники сообщали: «Информация о планируемом бассейне длиной 50 метров с трибунами на 500 мест в администрации города Тамбова отсутствует».



«В непосредственной близости от земельного участка, выделенного под строительство плавательного бассейна по ул. Мичуринской, 211б, на момент разработки проекта планировки велось строительство здания спортивно – тренировочного центра «Тамбов», в котором было предусмотрено размещение плавательного бассейна. В связи с этим проект строительства бассейна по адресу ул. Мичуринская, 211б был исключен из инвестиционного паспорта», — говорится в ответе администрации города на вопрос «ПРАВО68» почему власти отказались от проекта.



По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова вызывает серьезные вопросы сделка по продаже земельного участка, как по стоимости, так и по процедуре.



«Возведенный мини-бассейн, нужен был, чтобы провернуть сделку, под благовидным предлогом без торгов произвести отчуждение участка за 3 млн. рублей, что значительно ниже рыночной стоимости. Далее, взять и застроить территорию многоэтажными домами, будем дальше разбираться в ситуации», — отмечает депутат Артем Александров. Появляются новые подробности, связанные с земельным участком по ул. Мичуринская, 211Б, где должны были построить «Олимпийский» бассейн с дорожками на 50 метров, трибунами на 500 мест и малой ванной для обучения детей навыками плавания.Земельный участок площадью 8 496 кв.м. был продан физическому лицу в конце ноября 2016 года без проведения торгов, так как на земельном участке возвели мини-бассейн, цена выкупа была рассчитана в размере 4,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка, — сообщает администрация города Тамбова на запрос сетевого издания «ПРАВО68» . Таким образом стоимость большего земельного участка составила всего лишь — 3 млн. рублей, что по цене соизмеримо с двумя однокомнатными квартирами в северной части города.Строительство плавательного бассейна в микрорайоне «Московский» было предусмотрено адресной инвестиционной программой Тамбова на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов. Для реализации проекта предварительно было согласовано место размещения объекта и утвержден акт выбора земельного участка. Для реализации проекта необходимо было включение его в федеральные программы. Ранее городские чиновники сообщали: «Информация о планируемом бассейне длиной 50 метров с трибунами на 500 мест в администрации города Тамбова отсутствует».«В непосредственной близости от земельного участка, выделенного под строительство плавательного бассейна по ул. Мичуринской, 211б, на момент разработки проекта планировки велось строительство здания спортивно – тренировочного центра «Тамбов», в котором было предусмотрено размещение плавательного бассейна. В связи с этим проект строительства бассейна по адресу ул. Мичуринская, 211б был исключен из инвестиционного паспорта», — говорится в ответе администрации города на вопрос «ПРАВО68» почему власти отказались от проекта.По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова вызывает серьезные вопросы сделка по продаже земельного участка, как по стоимости, так и по процедуре.«Возведенный мини-бассейн, нужен был, чтобы провернуть сделку, под благовидным предлогом без торгов произвести отчуждение участка за 3 млн. рублей, что значительно ниже рыночной стоимости. Далее, взять и застроить территорию многоэтажными домами, будем дальше разбираться в ситуации», — отмечает депутат Артем Александров.



