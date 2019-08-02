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Жители Тамбова призывают выходить на акцию протеста против роста стоимости проезда
Сегодня, 07:56
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6 августа в 18.00 в Рассказовском сквере состоится пикет жителей города Тамбова и коммунистов против значительного повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте. Горожане призывают принять участие в публичном мероприятии.
«Пикет даст хотя бы шанс, что есть мнения против и их увидят! А какие ещё альтернативы? Возможно, там будут петиции и жалобы...в фас, или куда пишут. Я пойду, а что, просто побухтеть ВК и остаться дома лучше?», - пишет Анастасия Зелинская.
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