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Александр Григорян: «В Саранске нам играется очень комфортно»
Вчера в Саранске состоялся домашний мачт ФК «Тамбов» с тульским «Арсеналом» игра закончилась не в пользу нашей команды – (0:1). Поражение от «Арсенала» стало для «Тамбова» третьим в сезоне.
К слову, когда же ФК «Тамбов» будет играть на стадионе в родном городе главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал следующим образом: «В Саранске нам играется очень комфортно. Когда мы будем играть в Тамбове? Не знаю, честно».
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