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Городские власти отказались от идеи переименовывать улицу Степана Разина
Вчера, 08:15
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Администрация города Тамбова приняла решение признать утратившим силу постановление от 20.02.2019 №843 «О создании рабочей группы по решению вопросов при переименовании ул. Степана Разина, в границах участка от ул. Советской до Рассказовского шоссе, и присвоении ей имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского», — говориться в ответе администрация города на запрос сетевого издания «ПРАВО68».
Жители, проживающие на улице Степана Разина, когда узнали про планы в очередной раз переименовать улицу в имени Святителя Питирима, выступили категорически данной инициативы.
«Скоординированные действия и активная гражданская позиция горожан приносит свои результаты, власти вынуждены считаться с этим мнением. Нужно прекратить спекулировать на этот счет и закрыть вопрос переименования улицы Степана Разина», - считает депутат городской Думы Артем Александров.
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