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Администрация сельского района почти за 2 млн рублей планирует купить иномарку
Сегодня, 07:58
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Администрация Бондарского района Тамбовской области за средства местного бюджета планирует купить для нужд администрации автомобиль Toyota Camry за 1,7 млн рублей. В настоящее время закупка временно приостановлена из-за жалобы администрации на поставщика.
«Приостановили, потому что некорректно указали цвет, поставили не тот номер. Её закупят, просто была проблема с цветом», – комментируют LifeTambov.ru в администрации сельского района.
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