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Администрация города не должна допустить срыва отопительного сезона
Сегодня, 08:10
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации города Тамбова о работе городского жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018/2019 годов, которая была неразрывно связана с подготовкой к новому отопительному сезону.
Депутат Артем Александров обозначил тему опасности банкротных процедур в отношении предприятий жилищно-коммунального комплекса, речь идёт о МУП «Тамбовтеплосервис», ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания». «Администрация города должна иметь запасные варианты для манёвра, если организации будут признаны банкротами и их деятельность окажется парализована. Важно избежать негативных последствий, в том числе не допустить срыва отопительного сезона», - считает Артем Александров.
В настоящее время в стадии банкротства находится МУП «ТИС», совокупные долги превышают 2 млрд. рублей, причём выявлены признаки преднамеренного банкротства предприятия.
По словам чиновников, администрация принимает все необходимые меры для минимизации возможных негативных последействий. Кстати в Октябрьский районный суд города Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» Николая Лазарева, которого обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса - ст.160 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.160 ч.4; ст.201 ч.1; ст.171 ч.2 п.б УК РФ.
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