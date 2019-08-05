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В Тамбове прошла акция протеста против подорожания проезда
Вчера, 21:10
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Сегодня в Тамбове в гайд-парке прошла акция протеста, организованная Тамбовским обкомом КПРФ по вопросам роста стоимости проезда в общественном транспорте до 30% при наличном расчете, тарифов на услуги ЖКХ и другим темам. «Решение принимается тогда, когда выросли тарифы на водоснабжение (рост на 12%) и водоотведение (рост на 6%), да еще на фоне постоянно снижающихся доходов населения», - отмечают организаторы акции.
В руках протестующие держали плакаты «Не сдавайся! Присоединяйся к борьбе!», «Нет росту платы за проезд!», «Пешком дешевле!?», «Одно решение – сопротивление!», «Доходы граждан снижаются! Тарифы растут! Всех это устраивает???» и другие.
Был организован сбор подписей, горожане готовятся к более масштабным акциям протеста.
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