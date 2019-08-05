В Тамбове прошла акция протеста против подорожания проезда 0 Сегодня в Тамбове в гайд-парке прошла акция протеста, организованная Тамбовским обкомом КПРФ по вопросам роста стоимости проезда в общественном транспорте до 30% при наличном расчете, тарифов на услуги ЖКХ и другим темам.

Администрация города не должна допустить срыва отопительного сезона 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации города Тамбова о работе городского жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018/2019 годов, которая была неразрывно связана с подготовкой к новому отопительному сезону.

Администрация сельского района почти за 2 млн рублей планирует купить иномарку 0 Администрация Бондарского района Тамбовской области за средства местного бюджета планирует купить для нужд администрации автомобиль Toyota Camry за 1,7 млн рублей.

В Тамбове за гаражами обнаружен труп девушки 0 В Тамбове за гаражами в районе улицы Зои Космодемьянской обнаружен труп молодой девушки.

Цены на сельхозпродукцию пошли вниз 0 В январе-июне 2019 года индекс цен на сельхозпродукцию пошли вниз, в частности на свинину, сахар, масло подсолнечное, мясные полуфабрикаты, мясо домашней птицы и субпродукты сельскохозяйственной птицы.

Городские власти отказались от идеи переименовывать улицу Степана Разина 0 Администрация города Тамбова приняла решение признать утратившим силу постановление от 20.02.2019 №843 «О создании рабочей группы по решению вопросов при переименовании ул. Степана Разина, в границах участка от ул. Советской до Рассказовского шоссе, и присвоении ей имени Святителя Питирима,

Александр Григорян: «В Саранске нам играется очень комфортно» 0 Вчера в Саранске состоялся домашний мачт ФК «Тамбов» с тульским «Арсеналом» игра закончилась не в пользу нашей команды – (0:1).

До конца года в «Пехотке» построят здание нового детсада 0 В микрорайоне «Пехотка» в городе Тамбове до конца года планируют построить здание нового детского сада. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 350 мест.

Реставрация дома губернатора обойдется в 20 млн рублей 0 Продолжается сбор заявок на выбор подрядной организации, которая займется работами по реставрации объекта культурного наследия по ул. Рахманинова, 3А в городе Тамбове.

Жители Тамбова призывают выходить на акцию протеста против роста стоимости проезда 0 6 августа в 18.00 в Рассказовском сквере состоится пикет жителей города Тамбова и коммунистов против значительного повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте.

Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 намерены обращаться в федеральные структуры 0 2 августа депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46, чтобы обменяться последней информацией и наметить дальнейший план действий.

Горожане требуют остановить рост платы за проезд 0 День ото дня растут протестные настроения среди жителей города Тамбова, которые требуют не допустить резкого роста платы за проезд. На 6 августа на 18.00 в Рассказовском сквере запланирована акция протеста против данного решения, принятого на уровне администрации области.

Земельный участок, где планировали построить «Олимпийский» бассейн продали за 3 млн. рублей 0 Появляются новые подробности, связанные с земельным участком по ул. Мичуринская, 211Б, где должны были построить «Олимпийский» бассейн с дорожками на 50 метров, трибунами на 500 мест и малой ванной для обучения детей навыками плавания.

В Тамбове пройдет пикет против резкого роста стоимости проезда 0 6 августа в 18.00 тамбовские коммунисты в Рассказовском сквере планируют провести пикет против роста стоимости проезда в общественном транспорте и тарифов на услуги ЖКХ.

Жители Мичуринска: «На 4 этаж забрался кот, загрыз и съел попугая и хомячков» 0 Беда не приходит одна, жителей города Мичуринска донимают не только бродячие собаки, но и кошки, которые нападают на людей и убивают домашних животных. По словам местных жителей, животные атакуют дом №80 на улице Октябрьская.

6,22 млрд рублей направят на ремонт дорог в Тамбовской области 0 Росавтодор направит на ремонт автомобильных дорог в Тамбовской области 6,22 млрд рублей за счет этих средств будет отремонтировано – 73 км.

Следователи проводят проверку по фактам нападения собак на жителей Мичуринска 0 В настоящее время следователи СУ СКР по Тамбовской области проводят проверку по фактам нападения безнадзорных собак на жителей Мичуринска.