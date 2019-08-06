Прокуратура добивается отстранения фигуранта расследования ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Комментариев: 0



По мнению Владимира Гаврилова судебное разбирательство пойдет только на пользу, поскольку в ходе него будет подтверждена правота ассоциации. «Дмитрий Кривенко договорился до того что не существует ассоциации, мы не проводили публичных мероприятий и сказанное в его адрес не соответствует действительности, короче он белый и пушистый, а мы лжецы. Будем доказывать обратное, всё это очень несерьезно для руководителя такого уровня», - считает Владимир Гаврилов.



Для информации прокуратура республики Крым провела проверку исполнения законодательства об оплате труда ГУП РК «Крымавтодор». Установлено, что на предприятии не выполнялись требования о полноте и своевременности оплаты труда, в результате чего заработная плата выплачивалась работникам со значительными задержками. Ввиду того, что ранее директор предприятия привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о труде, прокурор района возбудил в его отношении очередное дело за повторную невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.



«По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов Киевский районный суд Симферополя привлек виновного к ответственности в виде дисквалификации сроком на один год», - сообщили в пресс-службе прокуратуры. В тоже время Верховный суд Крыма отменил решение с направлением дела по подведомственности. Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела очередное заседание. Общественники обсудили новое судебное разбирательство в отношении сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и Информационного агентства «Тамбов-Информ» по иску руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко, который обвиняет ответчиков в дискредитации его деловой репутации. Речь идет о серии публикаций и журналистских расследований, связанных с деятельностью коммерческих фирм, которые ранее возглавлял Дмитрий Кривенко, он хочет добиться опубликования опровержений и компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.По мнению Владимира Гаврилова судебное разбирательство пойдет только на пользу, поскольку в ходе него будет подтверждена правота ассоциации. «Дмитрий Кривенко договорился до того что не существует ассоциации, мы не проводили публичных мероприятий и сказанное в его адрес не соответствует действительности, короче он белый и пушистый, а мы лжецы. Будем доказывать обратное, всё это очень несерьезно для руководителя такого уровня», - считает Владимир Гаврилов.Для информации прокуратура республики Крым провела проверку исполнения законодательства об оплате труда ГУП РК «Крымавтодор». Установлено, что на предприятии не выполнялись требования о полноте и своевременности оплаты труда, в результате чего заработная плата выплачивалась работникам со значительными задержками. Ввиду того, что ранее директор предприятия привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о труде, прокурор района возбудил в его отношении очередное дело за повторную невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.«По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов Киевский районный суд Симферополя привлек виновного к ответственности в виде дисквалификации сроком на один год», - сообщили в пресс-службе прокуратуры. В тоже время Верховный суд Крыма отменил решение с направлением дела по подведомственности.



