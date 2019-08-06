Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Прокуратура потребовала установить светофор на перекрестке, где пострадало 10 человек

Цены на сельхозпродукцию пошли вниз

6,22 млрд рублей направят на ремонт дорог в Тамбовской области

В районе стадиона «Динамо» в Тамбове воздвигнут дом молитвы

Проезд в общественном транспорте при наличной оплате подорожает почти на 30%

Тамара Плетнева может стать сенатором

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья?

При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублей

Военно-патриотический фестиваль «Воин России» ждет тебя

Женщина почти каждый день стреляет из пистолета со своего балкона

«Зенит» - «Тамбов» 2:1

Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы

» » Прокуратура добивается отстранения фигуранта расследования ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей

Прокуратура добивается отстранения фигуранта расследования ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей

Сегодня, 08:29
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура добивается отстранения фигуранта расследования ассоциации в защиту пострадавших предпринимателейАссоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела очередное заседание. Общественники обсудили новое судебное разбирательство в отношении сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и Информационного агентства «Тамбов-Информ» по иску руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко, который обвиняет ответчиков в дискредитации его деловой репутации. Речь идет о серии публикаций и журналистских расследований, связанных с деятельностью коммерческих фирм, которые ранее возглавлял Дмитрий Кривенко, он хочет добиться опубликования опровержений и компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

По мнению Владимира Гаврилова судебное разбирательство пойдет только на пользу, поскольку в ходе него будет подтверждена правота ассоциации. «Дмитрий Кривенко договорился до того что не существует ассоциации, мы не проводили публичных мероприятий и сказанное в его адрес не соответствует действительности, короче он белый и пушистый, а мы лжецы. Будем доказывать обратное, всё это очень несерьезно для руководителя такого уровня», - считает Владимир Гаврилов.

Для информации прокуратура республики Крым провела проверку исполнения законодательства об оплате труда ГУП РК «Крымавтодор». Установлено, что на предприятии не выполнялись требования о полноте и своевременности оплаты труда, в результате чего заработная плата выплачивалась работникам со значительными задержками. Ввиду того, что ранее директор предприятия привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о труде, прокурор района возбудил в его отношении очередное дело за повторную невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.

«По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов Киевский районный суд Симферополя привлек виновного к ответственности в виде дисквалификации сроком на один год», - сообщили в пресс-службе прокуратуры. В тоже время Верховный суд Крыма отменил решение с направлением дела по подведомственности.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы

Пострадавшие предприниматели – «Это дискредитация власти, безнаказанность, ...

Силовики заинтересовались расследованием ассоциации в защиту пострадавших п ...

В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с махинациями в дорожном строител ...

По постановлению прокуратуры суд дисквалифицировал руководителя за невыплат ...

За систематическое нарушение трудового законодательства об оплате труда про ...

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Спустя пять часов после схода вагонов с рельсов возобновлено движение по ул. Астраханская

Сегодня, 08:49
0
Вчера в Тамбове на железнодорожном переезде на улице Астраханская на территории промышленной зоны сошли с рельс цистерны с топливом.

Прокуратура добивается отстранения фигуранта расследования ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей

Сегодня, 08:29
0
Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела очередное заседание. Общественники обсудили новое судебное разбирательство в отношении сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и Информационного агентства «Тамбов-Информ» по иску руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко,

«Тамбоваппарат» скрыл налогов на 42 млн рублей

Вчера, 09:00
0
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту сокрытия налогов в размере 42 млн рублей, по данным «Абирега», речь идет о АО «Завод «Тамбоваппарат».

Прокуратура потребовала установить светофор на перекрестке, где пострадало 10 человек

Вчера, 08:29
0
Прокуратура Советского района внесла представление в администрацию города Тамбова с требованием оборудовать пешеходный переход на пересечении улицы Гагарина и переулка Ново-Рубежный светофором.

Два года лишения свободы условно за распространение порнографических материалов в Интернете

Вчера, 07:57
0
Суд вынес приговор 30-летнему жителю города Тамбова, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов в сети «Интернет»).

В Тамбове прошла акция протеста против подорожания проезда

6 августа 2019
0
Сегодня в Тамбове в гайд-парке прошла акция протеста, организованная Тамбовским обкомом КПРФ по вопросам роста стоимости проезда в общественном транспорте до 30% при наличном расчете, тарифов на услуги ЖКХ и другим темам.

Администрация города не должна допустить срыва отопительного сезона

6 августа 2019
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации города Тамбова о работе городского жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018/2019 годов, которая была неразрывно связана с подготовкой к новому отопительному сезону.

Администрация сельского района почти за 2 млн рублей планирует купить иномарку

6 августа 2019
0
Администрация Бондарского района Тамбовской области за средства местного бюджета планирует купить для нужд администрации автомобиль Toyota Camry за 1,7 млн рублей.

В Тамбове за гаражами обнаружен труп девушки

6 августа 2019
0
В Тамбове за гаражами в районе улицы Зои Космодемьянской обнаружен труп молодой девушки.

Цены на сельхозпродукцию пошли вниз

5 августа 2019
0
В январе-июне 2019 года индекс цен на сельхозпродукцию пошли вниз, в частности на свинину, сахар, масло подсолнечное, мясные полуфабрикаты, мясо домашней птицы и субпродукты сельскохозяйственной птицы.

Городские власти отказались от идеи переименовывать улицу Степана Разина

5 августа 2019
0
Администрация города Тамбова приняла решение признать утратившим силу постановление от 20.02.2019 №843 «О создании рабочей группы по решению вопросов при переименовании ул. Степана Разина, в границах участка от ул. Советской до Рассказовского шоссе, и присвоении ей имени Святителя Питирима,

Александр Григорян: «В Саранске нам играется очень комфортно»

5 августа 2019
0
Вчера в Саранске состоялся домашний мачт ФК «Тамбов» с тульским «Арсеналом» игра закончилась не в пользу нашей команды – (0:1).

До конца года в «Пехотке» построят здание нового детсада

4 августа 2019
0
В микрорайоне «Пехотка» в городе Тамбове до конца года планируют построить здание нового детского сада. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 350 мест.

Реставрация дома губернатора обойдется в 20 млн рублей

4 августа 2019
0
Продолжается сбор заявок на выбор подрядной организации, которая займется работами по реставрации объекта культурного наследия по ул. Рахманинова, 3А в городе Тамбове.

Жители Тамбова призывают выходить на акцию протеста против роста стоимости проезда

4 августа 2019
0
6 августа в 18.00 в Рассказовском сквере состоится пикет жителей города Тамбова и коммунистов против значительного повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте.

Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 намерены обращаться в федеральные структуры

4 августа 2019
0
2 августа депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46, чтобы обменяться последней информацией и наметить дальнейший план действий.

Горожане требуют остановить рост платы за проезд

3 августа 2019
0
День ото дня растут протестные настроения среди жителей города Тамбова, которые требуют не допустить резкого роста платы за проезд. На 6 августа на 18.00 в Рассказовском сквере запланирована акция протеста против данного решения, принятого на уровне администрации области.

Земельный участок, где планировали построить «Олимпийский» бассейн продали за 3 млн. рублей

3 августа 2019
0
Появляются новые подробности, связанные с земельным участком по ул. Мичуринская, 211Б, где должны были построить «Олимпийский» бассейн с дорожками на 50 метров, трибунами на 500 мест и малой ванной для обучения детей навыками плавания.

Родители: «Окна старые, освещение никакое, в подвалах наверное и то светлее чем в школе»

3 августа 2019
0
Техническое состояние многих образовательных учреждений в Тамбовской области оставляет желать лучшего, в том числе в городе Тамбове.

Вокзал «Мичуринск-Воронежский» ожидает масштабный ремонт

3 августа 2019
0
Завтра железнодорожники отметят свой профессиональный праздник.

«Зарплаты у людей не растут, а каком повышении проезда может идти речь?»

3 августа 2019
0
Продолжаются бурные обсуждения связанные с ростом платы за проезд в общественном транспорте в городе Тамбове.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, Шанина, юрий жирков

Показать все теги