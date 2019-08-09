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Горожане жалуются, что вместо 20 рублей за проезд с карты списывают 22 рубля
Сегодня, 08:01
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Со вчерашнего дня произошло увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, теперь при наличном расчете нужно заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля) рост практически на 30%, при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно. В тамбовских группах в социальных сетях стали появляться сообщения, что проезд по банковской карте обходится в 22 рубля, вместо обещанных 20 рублей.
6 августа недовольные с подорожанием проезда горожане вышли на акцию протеста в Рассказовский сквер. По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова нельзя было принимать решение о столь резком повышении платы за проезд. «Утверждённое в 2016 году городской Думой положение об организации транспортного обслуживания населения кардинальным образом не изменило ситуацию, как устраивали гонки на де-факто списанных автобусах, отравляющих всё вокруг, так и продолжают это делать. Нет гарантий, что после повышения платы, что-то измениться», - считает депутат.
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