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Тамбовскую область продолжают покидать её жители
В январе-июне 2019 года в Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 445 человек, - сообщает Тамбовстат. В миграционном обмене с регионами России население области за январь-июнь 2019 года уменьшилось на 1531 человек.
В тоже время сложилось положительное сальдо международной миграции и составило 1086 человек.
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В январе-июне 2019 года в Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 445 человек, - сообщает Тамбовстат.
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