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Жители дома № 75 по ул. Рылеева в Тамбове участвуют в софинансировании ремонта двора
Вчера, 16:26
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В городе Тамбове продолжается благоустройство дворовых территорий, в частности к ремонту приступили двора в районе жилого дома № 75 по ул. Рылеева. В настоящее время идёт подготовка к укладке асфальта, планируют установить семь лавочек. На все работы выделено 2,5 миллиона рублей.
Кроме того, жители дома решили принять участие в софинансировании работ для расширения парковочных мест для автомобилей из щебеночного покрытия.
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