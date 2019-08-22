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Заместитель главы администрации Тамбова трагически погиб в Рязанской области
Вчера, 14:09
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Сегодня с утра в Рязанской области на 266-м км трассы М-6 Москва – Астрахань произошло трагическое ДТП с участием заместителя главы администрации города Тамбова Алексея Ануфриева.
По информации ТАСС, чиновника сбил автомобиль. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.
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