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Заместитель главы администрации Тамбова трагически погиб в Рязанской области

Вчера, 14:09
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Заместитель главы администрации Тамбова трагически погиб в Рязанской областиСегодня с утра в Рязанской области на 266-м км трассы М-6 Москва – Астрахань произошло трагическое ДТП с участием заместителя главы администрации города Тамбова Алексея Ануфриева.

По информации ТАСС, чиновника сбил автомобиль. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.
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