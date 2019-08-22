За секс со школьницей парню назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы

В микрорайоне «Майский» планируют построить храм - ранее чиновники выступали против 0 В микрорайоне «Майский», планируют построить храм, об этом заявил представитель управления архитектуры и градостроительства области Александр Филатов на встрече с жителями микрорайона.

Заместитель главы администрации Тамбова трагически погиб в Рязанской области 0 Сегодня с утра в Рязанской области на 266-м км трассы М-6 Москва – Астрахань произошло трагическое ДТП с участием заместителя главы администрации города Тамбова Алексея Ануфриева.

Вынесен приговор фермеру, который похитил грант управления сельского хозяйства 0 Вступил в законную силу приговор в отношении Сторожева В.И., которого суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере, - сообщает «ПРАВО68».

Принято решение об учреждении новой награды – «Почетный наставник Тамбовской области» 0 В администрации Тамбовской области принято решение об утверждении новой награды регионального значения - «Почетный наставник Тамбовской области».

Сотрудники Центра социальных услуг для граждан в Кирсанове похитили 7 млн рублей 0 Кирсановская межрайонная прокуратура выявила факты хищения бюджетных денежных средств, в махинациях участвовали сотрудники государственного учреждения «Центр социальных услуг для граждан города Кирсанова и Кирсановского района» в сговоре с коммерческими лицами.

Управляющая компания обманным путем возместила НДС на 200 млн рублей 0 Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в части незаконного возмещения НДС на сумму более 200 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов».

В Мичуринске планируется открыть памятник Серафиму Саровскому 0 4 ноября в Мичуринске планируют открыть сразу два памятника - Серафиму Саровскому и Владимиру Зельдину, - сообщает ТАСС.

Партия «Единая Россия» решила разобраться с камерами фотовидеофиксации 0 Депутаты Тамбовской областной Думы Александр Орионов и Юрий Кузьменко курирующие работу проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» проводят мониторинг работы систем фото-и видеофиксации, устанавливаемых на дорогах.

ООО «Технопарк» предлагает использовать технологию термической деструкции отходов 0 В настоящее время проходит обсуждение обновленного проекта территориальной схемы по обращению с отходами производства и потребления Тамбовской области.

В Тамбове снова вырастет плата за детский сад 0 С 1 сентября администрация города Тамбова планирует поднять размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

На Тамбовскую область надвигается жара 0 Последние годы из-за изменения климата погода преподносит нам все новые сюрпризы.

Руководитель Тамбова дал неудовлетворительную оценку работам по благоустройству сквера Льва Толстого 0 Врио главы города Тамбова Дмитрий Самородин в ходе инспектирования работ по благоустройству городских территорий дал неудовлетворительную оценку темпам проведения работ по реконструкции сквера на площади Льва Толстого.

99% земель сельхозназначения в Тамбовской области в обороте 0 За последние годы в Тамбовской области площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 100 тыс. га.

Жители дома № 75 по ул. Рылеева в Тамбове участвуют в софинансировании ремонта двора 0 В городе Тамбове продолжается благоустройство дворовых территорий, в частности к ремонту приступили двора в районе жилого дома № 75 по ул. Рылеева.

Около села Изосимово в ДТП погибло три человека, в том числе замглавы района 0 Вчера в Мичуринском районе около села Изосимово на 395 километре трассы М6 произошло серьезное ДТП - столкнулись три автомобиля.

Росздравнадзор добивается аннулирование лицензии у «Формулы здоровья» и возбуждение уголовного дела 0 Росздравнадзор по Тамбовской области подвел итоги своей работы за второй квартал 2019 года. Среди прочего к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий) было привлечено ООО «Формула

На улице Чичканова c восьмого этажа выпал мужчина 0 В Тамбове на ул. Чичканова из окна восьмого этажа выпал мужчина, который проживал в данном доме.

На переработку отправили первую партию пластика 0 Первая партия пластика собранная в городе Тамбове весом более 8,5 тонн отправлена на переработку на специализированное предприятие в Пензенскую область.