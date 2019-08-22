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За секс со школьницей парню назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы
Вчера, 14:16
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Суд вынесен приговор 19-летнему молодому человеку, которого признали виновным в половой связи с 15-летней школьницей. Как установлено следствием парень познакомился с девочкой в социальной сети «Вконтакте» и обычная переписка привела к половому контакту по обоюдному согласию.
Данное преступление было выявлено после того, как школьница забеременела и обратилась в больницу.
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