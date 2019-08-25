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Фирма с австрийским капиталом будет спонсором ФК «Тамбов»
Сегодня, 08:29
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Строительная компания АО «Тамак» и футбольный клуб «Тамбов» подписали спонсорское соглашение на один год. В рамках партнёрства предприятие станет одним из спонсоров футбольного клуба, а логотип АО «Тамак» появится на игровой форме. При этом не раскрываются объемы спонсорской помощи. АО «Тамак» было основано со 100% иностранным капиталом (Австрия).
Ранее говорилось, что бюджет нашего футбольного клуба в Российской премьер-лиге составит 350 млн рублей, ещё около 300 млн рублей клуб планирует привлечь за счёт рекламы и спонсорской помощи.
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