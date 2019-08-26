В Тамбове хотят резко увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение Комментариев: 0



Речь идет о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение для реализации инвестиционной программы АО «ТКС». Согласно проекту решения рост тарифа на водоотведение лишь за первые три года составит почти 70% (на 2020 — 127,24%, 2021 — 114,12%, 2022 — 127,56% и так далее), по водоснабжению за три года рост составит — 25%.



Проект решения был представлен народным избранникам только вчера поздним вечером. По мнению депутата Артема Александрова необходима масштабная программа модернизации системы водоснабжения и водоотведения, вопрос, сколько это будет, стоить, за чей счет и кем будут проводиться работы. «У меня большие сомнения, что стоит принимать данное решение, не оценив всех рисков, 15-летний опыт взаимодействия с «Российскими коммунальными системами» (они владеют АО «ТКС») показывает, что руководство города де-факто не может влиять на частный водоканал, управляемый из Москвы, количество аварийных ситуаций увеличивается, есть вопросы, как расходуются денежные средства, уплачиваемые потребителями за коммунальные услуги», - отмечает Артем Александров.



Своё мнение о дальнейшей судьбе тамбовского водоканала депутат приводит в статье –

Сегодня состоится 60-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы Тамбовской области VI созыва. В повестку заседания предварительно включено шесть вопросов. Среди прочего депутаты планируют рассмотреть вопрос об обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных по региону индексов.Речь идет о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение для реализации инвестиционной программы АО «ТКС». Согласно проекту решения рост тарифа на водоотведение лишь за первые три года составит почти 70% (на 2020 — 127,24%, 2021 — 114,12%, 2022 — 127,56% и так далее), по водоснабжению за три года рост составит — 25%.Проект решения был представлен народным избранникам только вчера поздним вечером. По мнению депутата Артема Александрова необходима масштабная программа модернизации системы водоснабжения и водоотведения, вопрос, сколько это будет, стоить, за чей счет и кем будут проводиться работы. «У меня большие сомнения, что стоит принимать данное решение, не оценив всех рисков, 15-летний опыт взаимодействия с «Российскими коммунальными системами» (они владеют АО «ТКС») показывает, что руководство города де-факто не может влиять на частный водоканал, управляемый из Москвы, количество аварийных ситуаций увеличивается, есть вопросы, как расходуются денежные средства, уплачиваемые потребителями за коммунальные услуги», - отмечает Артем Александров.Своё мнение о дальнейшей судьбе тамбовского водоканала депутат приводит в статье – «О судьбе тамбовского водоканала»



